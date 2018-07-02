Чистый убыток банковского сектора Азербайджана резко сократился

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Банковский сектор Азербайджана завершил январь-май этого года с чистым убытком в 5,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это в 10,4 раза меньше, чем по итогам января-апреля.

За 5 месяцев года процентные доходы банковского сектора Азербайджана составили 700,9 млн манатов, процентные расходы – 250,2 млн манатов, непроцентные доходы - 206,7 млн манатов, непроцентные расходы – 404,9 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 252,5 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 247,2 млн манатов, доходы сектора от других источников составили 1,4 млн манатов, налог на прибыль –12,2 млн манатов.