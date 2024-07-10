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Чистый убыток "Бакинской фондовой биржи" вырос на 44%

Чистый убыток "Бакинской фондовой биржи" вырос на 44% ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2023 год с чистым убытком в 368 тыс. манатов, что на 43,8% больше, чем в 2022 году.
Финансы
10 июля 2024 г. 15:35
Чистый убыток Бакинской фондовой биржи вырос на 44%

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2023 год с чистым убытком в 368 тыс. манатов, что на 43,8% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЗАО.

В прошлом году убыток БФБ до налогообложения составил 448 тыс. манатов (в 2,3 раза больше, чем годом ранее), а экономия по уплате налога на прибыль - 80 тыс. манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы БФБ составили 11,262 млн манатов, что на 5,7% меньше по сравнению с прошлым годом. За отчетный период обязательства БФБ снизились на 8,7%, до 1,308 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 5,2%, до 9,954 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Fond Birjası”nın xalis zərəri 44 % artıb

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