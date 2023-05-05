О нас

Чистый убыток "Бакинской фондовой биржи" снизился на 5%

Чистый убыток "Бакинской фондовой биржи" снизился на 5% ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2022 год с чистым убытком в 256 тысяч манатов.
Финансы
5 мая 2023 г. 16:13
Чистый убыток Бакинской фондовой биржи снизился на 5%

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2022 год с чистым убытком в 256 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это на 5,2% меньше, чем в 2021 году.

На 1 января этого года активы БФБ составили 11,937 млн манатов, что на 2,8% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства биржи выросли на 18,9% - до 1,433 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 5,2% - до 10,504 млн манатов.

Напомним, что БФБ была создана в 1997 году. Его уставный капитал составляет 5,04 млн манатов. Акционерами биржи являются 20 юридических лиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bakı Fond Birjası”nın xalis zərəri 5 % azalıb

Самое важное

 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi