Чистый убыток "Бакинской фондовой биржи" снизился на 5%

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2022 год с чистым убытком в 256 тысяч манатов.

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2022 год с чистым убытком в 256 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это на 5,2% меньше, чем в 2021 году.

На 1 января этого года активы БФБ составили 11,937 млн манатов, что на 2,8% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства биржи выросли на 18,9% - до 1,433 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 5,2% - до 10,504 млн манатов.

Напомним, что БФБ была создана в 1997 году. Его уставный капитал составляет 5,04 млн манатов. Акционерами биржи являются 20 юридических лиц.