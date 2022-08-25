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Чистый убыток AzTV увеличился на 10%

Чистый убыток AzTV увеличился на 10% ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) завершило 2021 год с чистым убытком в размере 1,995 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения, это на 9,7% больше, чем в 2020 году. В прошлом году доходы AzT
Финансы
25 августа 2022 г. 10:42
Чистый убыток AzTV увеличился на 10%

ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) завершило 2021 год с чистым убытком в размере 1,995 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения, это на 9,7% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году доходы AzTV составили 34,846 млн манатов (на 1,4% больше, чем в предыдущем году), в том числе доходы от внебиржевых операций (ассигнования из государственного бюджета) 31,141 млн манатов (на 0,5% больше), доходы от биржевых операций 699 тыс. манатов (на 80,6% больше), прочие операционные доходы - 5 тыс. манатов (в прошлом году не было).

В течение года расходы акционерного общества составили 36,817 млн манатов (на 1,8% больше), в том числе стоимость использованных материалов - 0,991 млн манатов (на 42% больше), расходы на заработную плату - 21,485 млн манатов (на 4,4% больше), расходы на амортизацию - 3,366 млн манатов (на 25,6% меньше), прочие операционные расходы - 10,976 млн манатов (на 5,9% больше).

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