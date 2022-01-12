Чистый убыток AzTV снизился на 30%

ЗАО” Азербайджанское телевидение и радиовещание " (AzTV) завершило 2020 год с чистым убытком в размере 1,819 млн манатов.

ЗАО” Азербайджанское телевидение и радиовещание " (AzTV) завершило 2020 год с чистым убытком в размере 1,819 млн манатов.

Это на 30% меньше, чем в 2019 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации.

В 2020 году доходы AzTV составили 34,369 млн манатов (на 0,4% больше, чем в 2019 году), в том числе доходы от внебиржевых операций (отчисления в государственный бюджет) - 33,983 млн манатов (на 3,2% больше), доходы от биржевых операций - 385 тыс. манатов (на 28,8% меньше) и другие операционные доходы - 2 тыс. манатов (в 414 раз меньше).

Расходы акционерного общества за год составили 36,163 млн манатов (на 1,6% меньше), расходы на заработную плату - 20,574 млн манатов (на 8,2% больше), амортизационные расходы - 4,524 млн манатов (на 6,7% меньше) и другие операционные расходы - 10,366 млн манатов (на 12,6% меньше).

В 2020 году AzTV заплатил налог на прибыль в размере 25 тысяч манатов, что в 3,7 раза меньше, чем в 2019 году.

На 1 января 2021 года активы акционерного общества составили 24,187 млн манатов, что на 12,1% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации снизились на 58,8% до 1,052 млн манатов, а балансовый капитал - на 7,3% до 23,135 млн манатов.