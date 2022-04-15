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Чистый убыток "Aztelekom" вырос в 5 раз

Чистый убыток "Aztelekom" вырос в 5 раз ООО "Aztelecom", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2020 год с чистым убытком в 8,516 млн манатов.
Финансы
15 апреля 2022 г. 18:03
Чистый убыток Aztelekom вырос в 5 раз

ООО "Aztelecom", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2020 год с чистым убытком в 8,516 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это в 4,5 раза больше, чем в 2019 году.

В 2020 году доходы "Aztelekom" от предоставленных услуг составили 90,677 млн манатов (на 7,5% больше, чем в 2019 году), себестоимость услуг - 65,6 млн манатов (на 19,5% больше), общие, административные и другие операционные расходы - 31,334 млн манатов (на 11,6% больше), убытки от обесценения финансовых активов - 1,969 млн манатов (в 2,2 раза больше), финансовые расходы - 655 тыс. манатов (на 45,4% меньше), другие не операционные доходы - 1,057 млн манатов (в 2,5 раза меньше), выплаты по налогу на прибыль - 692 тыс. манатов (в 5,5 раза меньше).

На 1 января 2021 года активы "Aztelekom" составили 227,32 млн манатов, что на 4,5% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства компании выросли на 3,8% до 35,697 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 4,7% до 191,623 млн манатов.

"Aztelekom" был создан в 2015 году на базе одноименного производственного объединения, функционирующего с 1996 года. Его уставный капитал составляет 22,525 млн манатов. Компания, являющаяся национальным оператором связи, оказывает различные услуги частным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям.

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