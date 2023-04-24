О нас

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков В I квартале 2023 года чистый отток средств из швейцарского банка Credit Suisse составил 61,2 млрд швейцарских франков (68,6 млрд долларов США). При этом объем клиентских депозитов сократился на 67 млрд франков.
Финансы
24 апреля 2023 г. 12:23
Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

В I квартале 2023 года чистый отток средств из швейцарского банка Credit Suisse составил 61,2 млрд швейцарских франков (68,6 млрд долларов США). При этом объем клиентских депозитов сократился на 67 млрд франков.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чистая прибыль Credit Suisse в январе-марте составила 12,432 млрд франков (13,93 млрд долларов) по сравнению с убытком в 273 млн франков за аналогичный период прошлого года.

Выручка подскочила в 4,2 раза - до 18,467 млрд франков против 4,412 млрд франков годом ранее.

Объем активов под управлением банка на конец марта составлял 1,253 трлн франков, что на 3% ниже показателя на конец 2022 года и на 19% меньше, чем год назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Курс доллара растет против евро и иены перед заседанием ФРС
Курс доллара растет против евро и иены перед заседанием ФРС
24 апреля 2023 г. 09:32
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по налогу на прибыль (2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по налогу на прибыль (2022)
22 апреля 2023 г. 17:35
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему финансовой прибыли/убытка (2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему финансовой прибыли/убытка (2022)
22 апреля 2023 г. 17:21
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему (чистой) прибыли/убытка (2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему (чистой) прибыли/убытка (2022)
22 апреля 2023 г. 17:11
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему доходов (2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему доходов (2022)
22 апреля 2023 г. 16:03
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему расходов (2022)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему расходов (2022)
22 апреля 2023 г. 15:44
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2023)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2023)
22 апреля 2023 г. 15:09
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему балансового капитала (01.01.2023)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему балансового капитала (01.01.2023)
22 апреля 2023 г. 14:30
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему краткосрочных обязательств (01.01.2023)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему краткосрочных обязательств (01.01.2023)
22 апреля 2023 г. 14:13
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему долгосрочных обязательств (01.01.2023)
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему долгосрочных обязательств (01.01.2023)
22 апреля 2023 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi