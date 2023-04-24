Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

В I квартале 2023 года чистый отток средств из швейцарского банка Credit Suisse составил 61,2 млрд швейцарских франков (68,6 млрд долларов США). При этом объем клиентских депозитов сократился на 67 млрд франков.

В I квартале 2023 года чистый отток средств из швейцарского банка Credit Suisse составил 61,2 млрд швейцарских франков (68,6 млрд долларов США). При этом объем клиентских депозитов сократился на 67 млрд франков.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чистая прибыль Credit Suisse в январе-марте составила 12,432 млрд франков (13,93 млрд долларов) по сравнению с убытком в 273 млн франков за аналогичный период прошлого года.

Выручка подскочила в 4,2 раза - до 18,467 млрд франков против 4,412 млрд франков годом ранее.

Объем активов под управлением банка на конец марта составлял 1,253 трлн франков, что на 3% ниже показателя на конец 2022 года и на 19% меньше, чем год назад.