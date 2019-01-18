Чистый отток капитала из России в 2018 году составил 67,5 млрд долларов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса России достиг самого высокого значения за весь период наблюдений - 114,9 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Банка России.

Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс — положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза, до 194,4 млрд долларов.

Профицит счета текущих операций платежного баланса России в 2018 году оказался самым высоким за всю историю наблюдений, а чистый отток капитала из частного сектора вырос на этом фоне более чем в 2,5 раза и достиг 67,5 млрд долларов.