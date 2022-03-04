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Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил 120 млн долларов

Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил 120 млн долларов Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации составил 120 млн долларов США.
Финансы
4 марта 2022 г. 13:18
Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил 120 млн долларов

Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации составил 120 млн долларов США.

Как передает Report, это следует из отчета BCS Global Markets. Неделей ранее фиксировался приток в объеме 150 млн долларов.

"По итогам недели фонды акций и облигаций развивающихся рынков показали самые большие оттоки в 2022 году, при этом продажи наблюдались главным образом в фондах облигаций. Данные о потоках фондов по России пока не имеют большого значения, учитывая, что рынок по-прежнему закрыт",— сказано в документе.

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