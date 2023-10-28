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Чистые внешние активы азербайджанских банков сократились

Чистые внешние активы азербайджанских банков сократились На 1 октября 2023 года чистые внешние активы азербайджанских банков составили 20 млрд 621,8 млн манатов.
Финансы
28 октября 2023 г. 11:53
Чистые внешние активы азербайджанских банков сократились

На 1 октября 2023 года чистые внешние активы азербайджанских банков составили 20 млрд 621,8 млн манатов.

Как Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, что это на 2,4% меньше в месячном исчислении, на 17,6% меньше, чем на начало года, и на 7,4% меньше, чем на 1 октября прошлого года.

На конец сентября этого года чистые внутренние активы банков составили 21 млрд 402,3 млн манатов, что на 7,1% больше в месячном исчислении, на 20,3% больше, чем на начало года и на 19,7% больше, чем в годовом исчислении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri azalıb

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