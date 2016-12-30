Чистые убытки банковского сектора Азербайджана выросли на 31%

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь-ноябрь текущего года составили 1 271,5 млн. манатов, что означает рост на 31,2% в годовом исчислении. Показатель сократился на 17,8% по сравнению с 1 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР), убыток до уплаты налогов вырос на 31,6% - с 947,9 до 1 247,6 млн. манатов.

Процентные доходы банков выросли на 10,6% - до 1 825,4 млн. манатов. Из них 1 575,1 млн. манатов приходится на проценты по кредитам. В месячном исчислении процентные доходы выросли на 8,3% - до 991,6 млн. манатов, из них 425,5 млн. манатов приходится на проценты по депозитам. Таким образом, чистые процентные доходы выросли на 13,3% и составили 833,8 млн. манатов.

Непроцентный убыток вырос в 2 раза – до 346,4 млн. манатов, непроцентные расходы – на 11%, составив 834,8 млн. манатов.

Объем средств, выделенных на создание резервов на покрытие возможных убытков по активам, в месячном исчислении вырос на 18,3% - до 913,6 млн. манатов.