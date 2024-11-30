Чистые иностранные активы азербайджанских банков выросли

На 1 ноября этого года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 26 млрд 290,2 млн манатов.

На 1 ноября этого года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 26 млрд 290,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана, это на 3,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,3% больше по сравнению с началом года и на 17,5% больше по сравнению с 1 ноября 2023 года.

За отчетный период чистые внутренние активы банков составили 18 млрд 162,4 млн манатов, что на 9,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 8,5% меньше по сравнению с началом года и на 11,5% меньше в годовом исчислении.

В Азербайджане действуют 22 банка.