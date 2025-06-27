Чистые иностранные активы азербайджанских банков выросли более чем на 18%

Чистые иностранные активы азербайджанских банков выросли более чем на 18%

По состоянию на 1 июня этого года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 29 млрд 791,2 млн манатов, что на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 12% больше по сравнению с началом года и на 18,4% больше по сравнению с 1 июня прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 18 млрд 514,9 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 6,9% меньше по сравнению с началом года и на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.