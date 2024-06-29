Чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 6% в мае

На 1 июня этого года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 24 млрд 573,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, это на 5,7% меньше в месячном сравнении, на 2,5% меньше в сравнении с началом года и на 9,5% больше, чем на 1 июня прошлого года.

На конец мая этого года чистые внутренние активы банков составили 20 млрд 274 млн манатов, что на 5,6% больше показателя прошлого месяца, на 2,1% больше по сравнению с началом года и на 7,2% больше в годовом исчислении.

В Азербайджане действуют 22 банка.