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Чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 6% в мае

Чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 6% в мае
Финансы
29 июня 2024 г. 12:45
Чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 6% в мае

На 1 июня этого года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 24 млрд 573,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, это на 5,7% меньше в месячном сравнении, на 2,5% меньше в сравнении с началом года и на 9,5% больше, чем на 1 июня прошлого года.

На конец мая этого года чистые внутренние активы банков составили 20 млрд 274 млн манатов, что на 5,6% больше показателя прошлого месяца, на 2,1% больше по сравнению с началом года и на 7,2% больше в годовом исчислении.

В Азербайджане действуют 22 банка.

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Версия на английском языке Net foreign assets of Azerbaijan’s banks fall in May
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri mayda 6 % azalıb

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