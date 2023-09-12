О нас

Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли почти на полмиллиарда долларов

Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли почти на полмиллиарда долларов В январе-июне этого года чистые финансовые обязательства Азербайджана увеличились на 498,6 млн долларов США.
Финансы
12 сентября 2023 г. 16:20
Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли почти на полмиллиарда долларов

В январе-июне этого года чистые финансовые обязательства Азербайджана увеличились на 498,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За тот же период прошлого года чистые финансовые обязательства сократились на 1 млрд 921,8 млн долларов США.

Рост произошел за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на 2 млрд 979,5 млн долларов США (на 3 млрд 220,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года), снижения репатриации привлеченных инвестиций на 3 млрд 647,6 млн долларов (меньше на (5 млрд 256,3 млн долларов США), увеличения нефтяного бонуса на 450,2 млн долларов (рост на 452,2 млн долларов), сокращения портфельных инвестиций на 582,3 млн долларов (меньше на 153,4 млн долларов) и прочих инвестиций - на 1 млрд 298,8 млн долларов (меньше на 184,9 млн долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan increases net financial liabilities by nearly half a billion dollars 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xalis maliyyə öhdəlikləri yarım milyard dollarara yaxın artıb

Экслюзивные новости

Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi