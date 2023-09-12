Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли почти на полмиллиарда долларов

В январе-июне этого года чистые финансовые обязательства Азербайджана увеличились на 498,6 млн долларов США.

В январе-июне этого года чистые финансовые обязательства Азербайджана увеличились на 498,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За тот же период прошлого года чистые финансовые обязательства сократились на 1 млрд 921,8 млн долларов США.

Рост произошел за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на 2 млрд 979,5 млн долларов США (на 3 млрд 220,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года), снижения репатриации привлеченных инвестиций на 3 млрд 647,6 млн долларов (меньше на (5 млрд 256,3 млн долларов США), увеличения нефтяного бонуса на 450,2 млн долларов (рост на 452,2 млн долларов), сокращения портфельных инвестиций на 582,3 млн долларов (меньше на 153,4 млн долларов) и прочих инвестиций - на 1 млрд 298,8 млн долларов (меньше на 184,9 млн долларов).