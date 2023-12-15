Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 54 млн долларов

В январе-сентябре текущего года чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 53,6 млн долларов США. При этом в аналогичном периоде прошлого года чистые финансовые обязательства сократились на 3 млрд 848,7 млн долларов США.

В январе-сентябре текущего года чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли на 53,6 млн долларов США. При этом в аналогичном периоде прошлого года чистые финансовые обязательства сократились на 3 млрд 848,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Рост объема чистых финансовых обязательств в этом году обусловлен увеличением на 4 млрд 372,2 млн долларов прямых инвестиций, привлеченных в Азербайджан (год назад был рост на 4 млрд 577,9 млн долларов), снижением на 5 млрд 110,8 млн долларов репатриации привлеченных инвестиций (год назад было снижение на 8 млрд 237,5 млн долларов), увеличением на 471 млн долларов нефтяного бонуса (год назад было увеличение на 452,2 млн долларов), уменьшением на 692,3 млн долларов портфельных инвестиций (год назад было уменьшение на 235,8 млн долларов), а также увеличением других инвестиций на 1 млрд 13,5 млн долларов (год назад было уменьшение на 405,5 млн долларов).