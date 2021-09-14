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Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли более чем на 100 млн долларов

Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли более чем на 100 млн долларов В I полугодии этого года Азербайджан увеличил чистые финансовые обязательства на 117,1 млн долларов США.
Финансы
14 сентября 2021 г. 13:08
Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли более чем на 100 млн долларов

В I полугодии этого года Азербайджан увеличил чистые финансовые обязательства на 117,1 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, рост обеспечен за счет увеличения прямых инвестиций в страну на 2 635,7 млн долларов (+25,1%), снижение репатриации привлеченных инвестиций на 2 559,1 млн долларов (+37,8%), увеличение нефтяного бонуса на 452,1 млн долларов (+0,1%), рост портфельных инвестиций на 0,6 млн долларов (спад в прошлом году), сокращение прочих инвестиций на 412,2 млн долларов (-45,8%).

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Версия на английском языке Azerbaijan sees more than $100M growth in net financial liabilities 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il xalis maliyyə öhdəliklərini 100 milyon dollardan çox artırıb

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