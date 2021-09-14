Чистые финансовые обязательства Азербайджана выросли более чем на 100 млн долларов

В I полугодии этого года Азербайджан увеличил чистые финансовые обязательства на 117,1 млн долларов США.

В I полугодии этого года Азербайджан увеличил чистые финансовые обязательства на 117,1 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, рост обеспечен за счет увеличения прямых инвестиций в страну на 2 635,7 млн долларов (+25,1%), снижение репатриации привлеченных инвестиций на 2 559,1 млн долларов (+37,8%), увеличение нефтяного бонуса на 452,1 млн долларов (+0,1%), рост портфельных инвестиций на 0,6 млн долларов (спад в прошлом году), сокращение прочих инвестиций на 412,2 млн долларов (-45,8%).