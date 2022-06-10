Чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 347 млн долларов

В I квартале текущего года чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 346,7 млн долларов США.

В I квартале текущего года чистые финансовые обязательства Азербайджана сократились на 346,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, снижение связано с увеличением прямых инвестиций в Азербайджан на 1 млрд 814,1 млн долларов США (более чем на 29,5%), снижением репатриации привлеченных инвестиций на 2 млрд 842 млн долларов США (более чем в 2,2 раза), увеличением нефтяного бонуса на 450,2 млн долларов США (спад на 0,07%), уменьшением портфельных инвестиций на 48,8 млн. долларов США (рост в 44,4 раза), рост прочих инвестиций на 279,8 млн долларов (спад годом ранее).