Чистый убыток Lufthansa вырос более чем в 6 раз

Германская авиакомпания Lufthansa понесла чистый убыток в 2,1 млрд евро, что в 6,14 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте концерна Lufthansa Group.

"Lufthansa Group завершает первый квартал со скорректированным показателем EBIT минус 1,2 млрд евро. Чтобы как можно скорее погасить кредиты и депозиты, необходима реструктуризация. Мощность увеличится с первоначальных 3%, запланированных в мае, до 40% в сентябре", - говорится в сообщении.

Ограничения на поездки, введенные в связи с глобальным распространением коронавируса, существенно повлияли на рост доходов группы Lufthansa в первом квартале 2020 года. Выручка группы в первом квартале упала на 18% - до 6,4 млрд евро (в прошлом году - 7,8 млрд евро).

Компания ожидает, что 300 самолетов будут стоять в 2021 году, и 200 - в 2022 году.