Чистый отток капитала из России вырос почти на 20%

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - май 2020 года, по предварительной оценке Центробанка, вырос на 18,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 33,5 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - мая 2019 года показатель находился на уровне 28,2 млрд долларов США.

Рост показателя стал "результатом более заметного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения внешних обязательств банков при сохранении на сопоставимом уровне объема операций прочих секторов по размещению средств за рубежом", поясняют в ЦБ.

По итогам 2019 года вывоз капитала из России частным сектором, по оценке Центробанка, составил 26,7 млрд долларов США против 63 млрд долларов США за 2018 год.