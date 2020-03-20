Чистый отток из российских активов за неделю достиг рекордного показателя

Инвесторы за неделю с 12 по 18 марта вывели из российских активов 1,4 млрд долларов США — это рекордный показатель за всю историю наблюдения.

Как передает Report на "Коммерсантъ", об этом говорится в обзоре BCS Global Markets. Неделей ранее этот показатель составил 590 млн долларов США.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (учитывая те, которые инвестируют в акции) составил около 640 млн долларов США (неделей ранее — 210 млн долларов США). В фондах, которые инвестируют только в российские акции, был зафиксирован чистый отток около 240 млн долларов США (неделей ранее — 20 млн долларов США).

В облигациях стороны фондов был зафиксирован самый высокий чистый отток капитала за всю историю наблюдений — 760 млн долларов США (неделей ранее 380 млн долларов США). В фондах облигаций, которые ориентированы только на Россию, впервые за последние десять недель наблюдался чистый отток капитала на уровне 20 млн долларов США (неделю назад — приток 10 млн долларов США).