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Чистый госдолг России стал отрицательным впервые за 5 лет

Чистый госдолг России стал отрицательным впервые за 5 лет

Впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году, чистый государственный долг России стал отрицательным.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, согласно данным Минфина и ЦБ на первое августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая госгарантии по кредитам предприятий, составлял 16,2 триллиона рублей.

В то же время ликвидные активы государства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов — на ту же дату насчитывали 17,6 триллиона рублей.

Таким образом, госдолг в широком понимании с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы "расширенного правительства", указывает издание.

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