О нас

Чистая прибыль ”Южного газового коридора" резко возросла

Чистая прибыль ”Южного газового коридора" резко возросла ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило 2021 год с чистой прибылью в 795,397 млн долларов США.
Финансы
5 сентября 2022 г. 12:40
Чистая прибыль ”Южного газового коридора резко возросла

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило 2021 год с чистой прибылью в 795,397 млн долларов США.

Это в 60,8 раза больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

В прошлом году операционные доходы ЮГК составили 1 763,092 млн долларов (в 2 раза больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 328,717 млн долларов (на 11,2% больше), общие и административные расходы - 265,62 млн долларов (на 24,8% больше), транспортные расходы - 64,338 млн долларов (в 3,5 раза больше), прочие доходы - 26,293 млн манатов (на 8,5 9%), процентные доходы – 34,001 млн долларов (на 9 % меньше), финансовые доходы - 417,343 млн долларов (на 5,5% больше), а выплаты подоходного налога - 17,633 млн долларов (в 2,2 раза больше).

По состоянию на 1 января этого года активы ЮГК составляли 12 672,722 млн долларов, что на 0,03% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании сократились на 8,5% - до 8 647,504 млн долларов, а балансовый капитал увеличился на 24,7% - до 4 025,218 млн долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке SGC sharply increases net profit  
Версия на азербайджанском языке “Cənub Qaz Dəhlizi”nin xalis mənfəəti kəskin artıb

Самое важное

Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана
Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана
5 сентября 2022 г. 12:20
Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
3 сентября 2022 г. 14:33
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
3 сентября 2022 г. 14:07
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
2 сентября 2022 г. 19:20
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi