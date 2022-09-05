Чистая прибыль ”Южного газового коридора" резко возросла

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило 2021 год с чистой прибылью в 795,397 млн долларов США.

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило 2021 год с чистой прибылью в 795,397 млн долларов США.

Это в 60,8 раза больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

В прошлом году операционные доходы ЮГК составили 1 763,092 млн долларов (в 2 раза больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 328,717 млн долларов (на 11,2% больше), общие и административные расходы - 265,62 млн долларов (на 24,8% больше), транспортные расходы - 64,338 млн долларов (в 3,5 раза больше), прочие доходы - 26,293 млн манатов (на 8,5 9%), процентные доходы – 34,001 млн долларов (на 9 % меньше), финансовые доходы - 417,343 млн долларов (на 5,5% больше), а выплаты подоходного налога - 17,633 млн долларов (в 2,2 раза больше).

По состоянию на 1 января этого года активы ЮГК составляли 12 672,722 млн долларов, что на 0,03% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании сократились на 8,5% - до 8 647,504 млн долларов, а балансовый капитал увеличился на 24,7% - до 4 025,218 млн долларов.