Чистая прибыль ЮГК выросла на 24%

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило первое полугодие этого года с чистой прибылью в размере 901,554 млн долларов США, что на 24,1% больше показателя января-июня прошлого года.

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило первое полугодие этого года с чистой прибылью в размере 901,554 млн долларов США, что на 24,1% больше показателя января-июня прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

За 6 месяцев операционная прибыль ЮГК составила 1 млрд 631,063 млн долларов (+17,2%), себестоимость продаж - 365,617 млн долларов (+49,2%), общие и административные расходы - 185,175 млн долларов (+12,7%), транспортные расходы - 107,775 млн долларов (+55,8%), прочие доходы - 35,296 млн долларов (+26,3%), процентные доходы - 80,87 млн долларов (+75,2%), финансовые расходы - 242,224 млн долларов (-14,9%), доходы от курсовой разницы - 6,813 млн долларов (+2,5 раза), экономия по выплатам по налогу на прибыль - 12,875 млн долларов.

По состоянию на 1 июля этого года активы ЮГК составляли 14 млрд 749,138 млн долларов (+0,3%), в том числе обязательства - 7 млрд 467,28 млн долларов (-9,8%), а балансовый капитал - 7 млрд 281,858 млн долларов (+13,2%).