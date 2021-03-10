Чистая прибыль владельца Zara за год упала в 3,3 раза

На 31 января 2021 года 30% магазинов ритейлера остаются полностью закрытыми, 52% работают с ограничениями

Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за 2020-2021 финансовый год (завершился 31 января) сократилась в 3,3 раза и достигла уровня в 1,106 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, выручка Inditex за отчетный период уменьшилась в 1,4 раза, до 20,402 миллиарда евро. Показатель EBITDA по итогам финансового года достиг 4,552 миллиарда евро, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,355 евро против 1,168 евро годом ранее.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 435 миллионов евро, что более чем в два раза меньше четвертого квартала предыдущего фингода. Продажи сократились на четверть в годовом выражении, до 6,317 миллиарда евро. Показатель EBITDA за четвертый квартал сократился почти на треть, до 1,218 миллиарда евро.

Число магазинов на 31 января 2021 года опустилось на 8,6% в годовом выражении, до 6 829 магазинов, говорится в отчетности. На этот же период 30% магазинов остаются полностью закрытыми, 52% работают с ограничениями, сообщила компания.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.