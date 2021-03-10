О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чистая прибыль владельца Zara за год упала в 3,3 раза

Чистая прибыль владельца Zara за год упала в 3,3 раза На 31 января 2021 года 30% магазинов ритейлера остаются полностью закрытыми, 52% работают с ограничениями
Финансы
10 марта 2021 г. 14:01
Чистая прибыль владельца Zara за год упала в 3,3 раза

Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за 2020-2021 финансовый год (завершился 31 января) сократилась в 3,3 раза и достигла уровня в 1,106 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, выручка Inditex за отчетный период уменьшилась в 1,4 раза, до 20,402 миллиарда евро. Показатель EBITDA по итогам финансового года достиг 4,552 миллиарда евро, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,355 евро против 1,168 евро годом ранее.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 435 миллионов евро, что более чем в два раза меньше четвертого квартала предыдущего фингода. Продажи сократились на четверть в годовом выражении, до 6,317 миллиарда евро. Показатель EBITDA за четвертый квартал сократился почти на треть, до 1,218 миллиарда евро.

Число магазинов на 31 января 2021 года опустилось на 8,6% в годовом выражении, до 6 829 магазинов, говорится в отчетности. На этот же период 30% магазинов остаются полностью закрытыми, 52% работают с ограничениями, сообщила компания.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 32%
Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 32%
10 марта 2021 г. 12:48
Бакметрополитен получил от государства 28 млн манатов из-за пандемии
Бакметрополитен получил от государства 28 млн манатов из-за пандемии
10 марта 2021 г. 12:46
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (10.03.2021)
10 марта 2021 г. 10:09
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2021)
10 марта 2021 г. 09:32
Российский рынок покидает последняя западная система MoneyGram
Российский рынок покидает последняя западная система MoneyGram
10 марта 2021 г. 09:12
Импортируемые в Азербайджан алмазы на 3 года освобождены от налога
Импортируемые в Азербайджан алмазы на 3 года освобождены от налога
9 марта 2021 г. 19:43
В Госреестр обременений движимого имущества внесено более 50 тыс. уведомлений
В Госреестр обременений движимого имущества внесено более 50 тыс. уведомлений
9 марта 2021 г. 18:35
Пандемия отразилась на сотрудничестве Китая со странами вдоль Пояса и пути
Пандемия отразилась на сотрудничестве Китая со странами вдоль "Пояса и пути"
9 марта 2021 г. 18:26
Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 4%
Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 4%
9 марта 2021 г. 17:55
Запросы за кредитной историей заемщиков в Азербайджане возросли вдвое
Запросы за кредитной историей заемщиков в Азербайджане возросли вдвое
9 марта 2021 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi