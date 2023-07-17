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Чистая прибыль ТЭС "Азербайджан" снизилась на 48%

Чистая прибыль ТЭС "Азербайджан" снизилась на 48% Принадлежащее ОАО "Азерэнержи" ООО ТЭС "Азербайджан" завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 4,332 млн манатов.
Финансы
17 июля 2023 г. 18:45
Чистая прибыль ТЭС Азербайджан снизилась на 48%

Принадлежащее ОАО "Азерэнержи" ООО ТЭС "Азербайджан" завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 4,332 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 47,9% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы ТЭС "Азербайджан" от продажи электроэнергии составили 252,098 млн манатов (на 11,5% меньше, чем годом ранее), выплаты подоходного налога - 4,355 млн манатов (в 2 раза меньше), прочие налоговые платежи - 5,561 млн манатов (на 54,8% больше).

На 1 января этого года активы тепловой электростанции составили 625,465 млн манатов, что на 4,7% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства станции выросли на 20% - до 147,856 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 0,8% - до 477,609 млн манатов.

Напомним, что теплоэлектростанция "Азербайджан" создана в 2003 году как коммерческая организация. Ее уставный капитал составляет 5,108 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası"nın xalis mənfəəti 48 % azalıb

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