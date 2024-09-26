Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана выросла на 20%

В первом полугодии 2024 года чистая прибыль страхового сектора Азербайджана составила 98 млн манатов, что на 16 млн манатов или 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2024 года чистая прибыль страхового сектора Азербайджана составила 98 млн манатов, что на 16 млн манатов или 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие 2024 года.

Чистая прибыль компаний по страхованию жизни сократилась на 5 млн манатов - до 41 млн манатов, а прибыль компаний по страхованию non-life выросла на 9 млн манатов - до 41 млн манатов.

Прибыль ОАО AzRe Təkrarsığorta увеличилась на 12 млн манатов и составила 15 млн манатов.