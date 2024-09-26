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Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана выросла на 20%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана выросла на 20% В первом полугодии 2024 года чистая прибыль страхового сектора Азербайджана составила 98 млн манатов, что на 16 млн манатов или 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
26 сентября 2024 г. 18:10
Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана выросла на 20%

В первом полугодии 2024 года чистая прибыль страхового сектора Азербайджана составила 98 млн манатов, что на 16 млн манатов или 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие 2024 года.

Чистая прибыль компаний по страхованию жизни сократилась на 5 млн манатов - до 41 млн манатов, а прибыль компаний по страхованию non-life выросла на 9 млн манатов - до 41 млн манатов.

Прибыль ОАО AzRe Təkrarsığorta увеличилась на 12 млн манатов и составила 15 млн манатов.

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Версия на английском языке Net profit of Azerbaijan's insurance sector up by 20%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta sektorunun xalis mənfəəti 20 % artıb

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