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Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти вдвое

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти вдвое А на дивиденды акционерам компания направила 75 млрд долларов США
Финансы
21 марта 2021 г. 10:30
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти вдвое

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году составила 49 млрд долларов США против 88,2 млрд долларов США годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило 1,8 раза.

Компания отмечает, что 2020 год стал одним из самых сложных в ее истории из-за последствий пандемии. Несмотря на это, Saudi Aramco направила на дивиденды акционерам 75 млрд долларов США в 2020 году.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил 49,1 млрд долларов США, снизившись в 1,6 раза год к году. Объем капитальных затрат (CAPEX) компании после оптимизации составил 27 млрд долларов США. При этом в 2021 году компания планирует увеличить его до 35 млрд долларов США.

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Версия на английском языке Saudi Aramco's net profit almost halved in 2020

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