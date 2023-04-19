Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла на 61%

Небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане завершили первый квартал этого года с чистой прибылью 11,6 миллиона манатов.

Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили первый квартал этого года с чистой прибылью в 11,6 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 61,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте доходы НКО составили 37,9 млн манатов (на 48% больше, чем год назад), расходы - 23,5 млн манатов (на 39,1% больше), отчисления на создание специальных резервов - 1,9 млн манатов (на 46,2% больше), а выплаты подоходного налога - 0,9 млн манатов (на 80% больше).

На 1 апреля текущего года активы НКО составляли 545,5 млн манатов, что на 31,3% больше, чем год назад. Из них 422,6 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 37,1%.

За отчетный период обязательства НКО увеличились на 40,1% - до 331,1 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 19,6% - до 214,4 млн манатов.