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Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла на 61%

Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла на 61% Небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане завершили первый квартал этого года с чистой прибылью 11,6 миллиона манатов.
Финансы
19 апреля 2023 г. 17:17
Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла на 61%

Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили первый квартал этого года с чистой прибылью в 11,6 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 61,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте доходы НКО составили 37,9 млн манатов (на 48% больше, чем год назад), расходы - 23,5 млн манатов (на 39,1% больше), отчисления на создание специальных резервов - 1,9 млн манатов (на 46,2% больше), а выплаты подоходного налога - 0,9 млн манатов (на 80% больше).

На 1 апреля текущего года активы НКО составляли 545,5 млн манатов, что на 31,3% больше, чем год назад. Из них 422,6 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 37,1%.

За отчетный период обязательства НКО увеличились на 40,1% - до 331,1 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 19,6% - до 214,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 61 % artıb

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