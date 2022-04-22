Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла более чем в 3 раза

Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили январь-март текущего года с чистой прибылью в размере 7,2 млн манатов.

Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили январь-март текущего года с чистой прибылью в размере 7,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году доходы НКО составили 25,6 млн манатов (на 42,2% больше в годовом сравнении), расходы - 16,9 млн манатов (на 24,3% больше), отчисления на специальные резервы - 1,3 млн манатов (на 31,6% больше), непредвиденные доходы - 0,3 млн манатов (годом ранее не было), выплаты по налогу на прибыль - 0,5 млн манатов (на 25% больше).

На 1 апреля текущего года активы НКО составили 415,5 млн манатов, что на 28,8% больше в годовом сравнении. Из них 308,2 млн манатов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За 3 месяца текущего года кредитный портфель сектора вырос на 34,2%.

За отчетный период обязательства НКО выросли на 31,8%, до 236,3 млн манатов, балансовый капитал - на 25%, до 179,2 млн манатов, уставный капитал - на 23,9%, до 154,1 млн манатов.