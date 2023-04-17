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Чистая прибыль НКО Asel Kredit выросла в 4 раза

Чистая прибыль НКО Asel Kredit выросла в 4 раза Небанковская кредитная организация ООО Asel Kredit завершила 2022 год с чистой прибылью в 167 тыс. манатов.
Финансы
17 апреля 2023 г. 14:58
Чистая прибыль НКО Asel Kredit выросла в 4 раза

Небанковская кредитная организация ООО Asel Kredit завершила 2022 год с чистой прибылью в 167 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность НКО, это в 3,7 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году прибыль Asel Kredit до налогообложения составила 209 тысяч манатов (в 3,7 раза больше, чем годом ранее), а выплаты подоходного налога - 42 тысячи манатов (в 3,8 раза больше).

На 1 января текущего года активы компании составили 8,029 млн манатов, что на 13,7% больше, чем годом ранее. В 2022 году кредитный портфель НКО вырос на 2,4%.

За отчетный период обязательства компании увеличились на 20,9% - до 4,386 млн манатов, а балансовый капитал на 6% - до 3,642 млн манатов.

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