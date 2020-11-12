Чистая прибыль немецкой RWE упала почти в шесть раз

Выработка энергии уменьшилась за девять месяцев на 5,8% — до 101,5 миллиарда кВт/ч

Чистая прибыль немецкой энергетической компании RWE AG, приходящаяся на головную компанию, за первые девять месяцев 2020 года уменьшилась в 5,7 раза — до 1,583 миллиарда евро.

Как передает Report, об этом говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на акцию прибыль составила 2,54 евро против 14,79 евро годом ранее. Показатель EBITDA увеличился при этом в 1,5 раза — до 2,224 миллиарда евро. Выручка увеличилась на 3,6%, до 9,392 миллиарда евро. Выработка энергии уменьшилась за девять месяцев на 5,8% — до 101,5 миллиарда кВт/ч.

По итогам третьего квартала RWE получила чистую прибыль в 573 миллиона евро, что в 14,4 раза меньше показателя годичной давности. Прибыль на акцию составила 0,9 евро по сравнению с 13,44 евро годом ранее. Выручка выросла на 11% и составила 2,917 миллиарда евро.

RWE вместе с этим подтвердила свой прогноз на год. Компания ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2020 году на уровне 2,7-3 миллиарда евро по сравнению 2,489 миллиарда евро в прошлом году.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов, занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании составляет 19,53 тысячи человек.