Чистая прибыль НБКО Азербайджана выросла вдвое

Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана завершили 2024 год с чистой прибылью в 157,1 млн манатов, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана завершили 2024 год с чистой прибылью в 157,1 млн манатов, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 2024 год операционные доходы НБКО составили 438,3 млн манатов (в 2,1 раза больше в годовом сравнении), операционные расходы - 176,1 млн манатов (на 53,8% больше), отчисления в специальные резервы - 64,3 млн манатов (в 9,9 раза больше), непредвиденные доходы - 0,6 млн манатов (на 50% больше), а выплаты налога на прибыль - 41,6 млн манатов (в 2,4 раза больше).

По состоянию на 1 января 2025 года активы НБКО составили 993,3 млн манатов, что на 31% больше, чем год назад. Из них 716,9 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 28,4%.

За отчетный период обязательства НБКО выросли на 21,1% до 536,9 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 44,8% до 456,4 млн манатов.