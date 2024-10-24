Чистая прибыль НБКО Азербайджана выросла в 2,5 раза

Небанковские кредитные организации (НБКО) Азербайджана завершили январь-сентябрь этого года с чистой прибылью в размере 149,2 млн манатов, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 9 месяцев операционные доходы НБКО составили 317,3 млн манатов (в 2,1 раза больше в годовом сравнении), операционные расходы - 125,3 млн манатов (на 62,7% больше), отчисления в специальные резервы - 10,3 млн манатов (в 2,15 раза больше), а выплаты по налогу на прибыль - 32,5 млн манатов (в 3 раза больше).

На 1 октября этого года активы небанковских кредитных организаций составили 979,9 млн манатов, что на 43,6% больше, чем год назад. Из них 688 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 35%.

За отчетный период обязательства НБКО увеличились на 33,3% - до 517,7 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 57,3% - до 462,2 млн манатов.