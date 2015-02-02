​Чистая прибыль NBC Bank выросла в 3 раза

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль ОАО "NBC Bank" за 2014 год после уплаты всех налогов составила 1,460 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на банк, это в 3,26 раза больше по сравнению с 2013 годом. Отметим, что до уплаты налогов прибыль составила 1,825 млн. манатов.

За отчетный период процентные и схожие доходы банка составили 16,684 млн. манатов, непроцентные - 2,577 млн. манатов, что соответственно на 25,62% и 12,98% больше по сравнению с 2013 годом.

За этот период по сравнению с аналогичным периодом 2013 года процентные и схожие расходы выросли на 15,34% и составили 7,520 млн. манатов, непроцентные расходы снизились на 4,74%, составив 7,433 млн. манатов.

Отметим, что за отчетный год на создание специальных резервов для возмещения возможных убытков по активам было выделено 2,483 млн. манатов, что на 3,66% больше по сравнению с 2013 годом.