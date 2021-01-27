Чистая прибыль Microsoft выросла на треть

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дорожали на 3,7%

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2020-2021 финансового года, завершившееся 31 декабря 2020 года, выросла на 31% в годовом выражении и составила 29,356 миллиарда долларов США, следует из отчетности компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 3,85 доллара США против 2,9 доллара США год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 14,7% в годовом выражении и составила 80,23 миллиарда долларов США.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 32,7% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 15,463 миллиарда долларов США. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,03 доллара США с 1,51 доллара США за второй квартал предыдущего фингода. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,32 доллара США. Выручка поднялась на 16,7% в годовом выражении — до 43,076 миллиарда долларов США при прогнозе в 40,23 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале поднялась на 23% в годовом выражении — до 14,601 миллиарда долларов США. В третьем квартале компания ожидает выручку подразделения на уровне 14,7-14,95 миллиарда долларов США. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 13% — до 13,353 миллиарда долларов США, в следующем квартале прогнозируется выручка в 13,35-13,6 миллиарда.

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дорожали на 3,7%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.