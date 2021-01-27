О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чистая прибыль Microsoft выросла на треть

Чистая прибыль Microsoft выросла на треть После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дорожали на 3,7%
Финансы
27 января 2021 г. 10:53
Чистая прибыль Microsoft выросла на треть

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2020-2021 финансового года, завершившееся 31 декабря 2020 года, выросла на 31% в годовом выражении и составила 29,356 миллиарда долларов США, следует из отчетности компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 3,85 доллара США против 2,9 доллара США год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 14,7% в годовом выражении и составила 80,23 миллиарда долларов США.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 32,7% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 15,463 миллиарда долларов США. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,03 доллара США с 1,51 доллара США за второй квартал предыдущего фингода. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,32 доллара США. Выручка поднялась на 16,7% в годовом выражении — до 43,076 миллиарда долларов США при прогнозе в 40,23 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале поднялась на 23% в годовом выражении — до 14,601 миллиарда долларов США. В третьем квартале компания ожидает выручку подразделения на уровне 14,7-14,95 миллиарда долларов США. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 13% — до 13,353 миллиарда долларов США, в следующем квартале прогнозируется выручка в 13,35-13,6 миллиарда.

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дорожали на 3,7%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Microsoft”un xalis mənfəəti 31% artıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
22 января 2021 г. 16:26
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi