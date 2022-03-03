Чистая прибыль компании Invest-AZ увеличилась на 9%

ЗАО "Инвестиционная компания Invest-AZ" завершила 2021 год с чистой прибылью в 1,242 млн манатов.

ЗАО "Инвестиционная компания Invest-AZ" завершила 2021 год с чистой прибылью в 1,242 млн манатов.

Это на 9,4% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

В прошлом году прибыль Invest-AZ до уплаты налогов составила 1,557 млн манатов (на 6,9% больше, чем годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль - 314 тыс. манатов (на 1,9% меньше).

На 1 января этого года активы Invest-AZ составили 14,498 млн манатов, что на 26,5% больше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства инвестиционной компании выросли на 41,9% - до 10,655 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 2,6% - до 3,842 млн манатов.

Напомним, что Invest-AZ была создана в 2006 году. Ее уставный капитал составляет 2,255 млн манатов. 73,98% акций инвестиционной компании принадлежит Эльшану Гулиеву, 26,02% - Джейхуну Абдуллаеву.