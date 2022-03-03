О нас
Аудио новости

Чистая прибыль компании Invest-AZ увеличилась на 9%

Чистая прибыль компании Invest-AZ увеличилась на 9% ЗАО "Инвестиционная компания Invest-AZ" завершила 2021 год с чистой прибылью в 1,242 млн манатов.
Финансы
3 марта 2022 г. 10:43
Чистая прибыль компании Invest-AZ увеличилась на 9%

ЗАО "Инвестиционная компания Invest-AZ" завершила 2021 год с чистой прибылью в 1,242 млн манатов.

Это на 9,4% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества.

В прошлом году прибыль Invest-AZ до уплаты налогов составила 1,557 млн манатов (на 6,9% больше, чем годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль - 314 тыс. манатов (на 1,9% меньше).

На 1 января этого года активы Invest-AZ составили 14,498 млн манатов, что на 26,5% больше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства инвестиционной компании выросли на 41,9% - до 10,655 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 2,6% - до 3,842 млн манатов.

Напомним, что Invest-AZ была создана в 2006 году. Ее уставный капитал составляет 2,255 млн манатов. 73,98% акций инвестиционной компании принадлежит Эльшану Гулиеву, 26,02% - Джейхуну Абдуллаеву.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti”nin xalis mənfəəti 9% artıb

Экслюзивные новости

Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана сильно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана сильно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi