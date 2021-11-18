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Чистая прибыль китайской компании Alibaba снизилась почти на 34%

Чистая прибыль китайской компании Alibaba снизилась почти на 34% Чистая прибыль китайской интернет-компании Alibaba Group Holding по итогам шести месяцев 2020-2021 финансового года (завершились 30 сентября) снизившись на 33,9%, составила 7,839 млрд долларов США.
Финансы
18 ноября 2021 г. 16:19
Чистая прибыль китайской компании Alibaba снизилась почти на 34%

Чистая прибыль китайской интернет-компании Alibaba Group Holding по итогам шести месяцев 2020-2021 финансового года (завершились 30 сентября) снизившись на 33,9%, составила 7,839 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Выручка за период выросла на 31,6%, до 63,077 млрд долларов.

За второй квартал фингода чистая прибыль компании составила 833 млн долларов, что в 5 раз ниже показателя годичной давности. Общая выручка Alibaba за квартал выросла на 29,4%, до 31,147 млрд долларов.

Компания также отмечает, что выручка от розничного бизнеса Alibaba в Китае за второй квартал выросла на 31% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году.

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