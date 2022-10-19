Чистая прибыль Kapital Bank выросла на 56%

ОАО Kapital Bank завершил январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью 210,609 млн. манатов.

ОАО Kapital Bank завершил январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью 210,609 млн. манатов.

Это на 55,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка.

За 9 месяцев доходы Kapital Bank составили 732,82 млн манатов (на 31% больше в годовом исчислении), расходы - 393,259 млн манатов (на 37,3% больше), отчисления на создание специальных резервов - 71,816 млн манатов (на 28,8% меньше), а выплаты по налогу на прибыль - 57,136 млн манатов (на 55,5% больше).

На 1 октября текущего года активы Kapital Bank составили 7 721,463 млн манатов, что на 30,5% больше, чем год назад. Из них 2 855,233 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За год кредитный портфель банка вырос на 34,6%.

За отчетный период обязательства Kapital Bank выросли на 31,8% - до 7 005,39 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 35,6% - до 6 180,921 млн манатов, а балансовый капитал - на 19,3% - до 716,073 млн манатов.