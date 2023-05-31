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Чистая прибыль инвестиционной компании AzFinance снизилась на 19%

Чистая прибыль инвестиционной компании AzFinance снизилась на 19% ОАО "Инвестиционная компания AzFinance" завершило 2022 год с чистой прибылью в 705 тыс. манатов.
Финансы
31 мая 2023 г. 13:08
Чистая прибыль инвестиционной компании AzFinance снизилась на 19%

ОАО "Инвестиционная компания AzFinance" завершило 2022 год с чистой прибылью в 705 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 19% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году прибыль AzFinance до налогообложения составила 882 тыс. манатов (на 16,8% меньше, чем годом ранее), а выплаты подоходного налога - 177 тыс. манатов (на 6,3% меньше).

На 1 января этого года активы AzFinance составляли 8,098 млн манатов, что на 60,3% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства инвестиционной компании увеличились в 2,2 раза - до 4,497 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 20,2% - до 3,601 млн манатов.

Напомним, что AzFinance была создана в 2014 году. Ее уставный капитал составляет 1,55 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azfinance İnvestisiya Şirkəti"nin xalis mənfəəti 19 % azalıb

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