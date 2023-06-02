Чистая прибыль инвестиционной компании ABB-Invest увеличилась

ЗАО ”Инвестиционная компания ABB-İnvest" завершило 2022 год с чистой прибылью в 628 тыс. манатов.

ЗАО ”Инвестиционная компания ABB-İnvest" завершило 2022 год с чистой прибылью в 628 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это в 2,9 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году прибыль ABB-Invest до налогообложения составила 787 тыс. манатов (в 2,9 раза больше, чем годом ранее), а налоговые платежи - 159 тыс. манатов (в 2,9 раза больше).

На 1 января текущего года активы ABB-invest составили 14,543 млн манатов, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства инвестиционной компании снизились на 10,7% - до 10,692 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 4,3% - до 3,851 млн манатов.