Чистая прибыль Института пищевой безопасности Азербайджана снизилась на 9,2%

11:48

Институт пищевой безопасности Азербайджана при Агентстве пищевой безопасности завершил 2024 год с чистой прибылью в 3,462 млн манатов, что на 9,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Института, в прошлом году основные операционные доходы учреждения составили 21,442 млн манатов (+13,4%), прочие операционные доходы - 11,021 млн манатов (+8,6%), стоимость использованных материальных запасов - 4,541 млн манатов (+ 16,6%), расходы на персонал - 14,499 млн манатов (+21,8%), амортизационные расходы - 5,933 млн манатов (+0,5%), выплаты по налогу на прибыль - 866 тыс. манатов (-9,1%).

Активы Института пищевой безопасности Азербайджана на 1 января этого года составили 55,99 млн манатов, что незначительно больше по сравнению с прошлым годом. За отчетный период обязательства Института уменьшились в 3,4 раза до 744 тыс. манатов, а балансовый капитал увеличился на 3,3% до 55,245 млн манатов.

Напомним, что Институт пищевой безопасности Азербайджана зарегистрирован в 2018 году. Его уставной капитал составляет 1 тыс. манатов. Основной целью деятельности Института является правильное использование полученных знаний и навыков, обеспечение более эффективной организации пищевой безопасности для защиты жизни и здоровья людей с учетом требований существующих международных стандартов, норм и правил пищевой безопасности.