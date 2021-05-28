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Чистая прибыль HP Inc. выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль HP Inc. выросла в 1,6 раза Разводненная прибыль на акцию составил 1,81 доллара против 0,99 доллара годом ранее
Финансы
28 мая 2021 г. 09:46
Чистая прибыль HP Inc. выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам первого полугодия 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 апреля, составила 2,296 миллиарда долларов США, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составил 1,81 доллара США против 0,99 доллара США за аналогичный период годом ранее. Выручка компании по итогам финансового года поднялась на 16,4% и составила 31,523 миллиарда долларов США.

Чистая прибыль компании за второй квартал финансового года составила 1,228 миллиарда долларов США, что также в 1,6 раза больше год к году. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,98 доллара США против 0,53 доллара США годом ранее. Скорректированная прибыль достигла 0,93 доллара США при прогнозе в 0,88 доллара США. Выручка компании по итогам квартала выросла на 27,3% и достигла 15,877 миллиарда долларов США.

Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 66% выручки всей компании, поднялась на 27% год к году за счет роста продажи ноутбуков, до 10,555 миллиарда долларов США. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) поднялся на 28% в годовом выражении, до 5,323 миллиарда долларов США.

В текущем, третьем квартале компания ожидает разводненной прибыли на акцию в 0,77-0,81 доллара США, а по итогам всего финансового года — 3,24-3,34 доллара США.

HP Inc — американская компания из сферы информационных технологий, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.

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