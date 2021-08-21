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Чистая прибыль Гянджинского автозавода выросла на 48% 

Чистая прибыль Гянджинского автозавода выросла на 48%  Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" завершило 2020 год с чистой прибылью 7,396 млн манатов.
Финансы
21 августа 2021 г. 10:19
Чистая прибыль Гянджинского автозавода выросла на 48% 

Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" завершило 2020 год с чистой прибылью 7,396 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 48,1% больше, чем в 2019 году.

В прошлом году основные операционные доходы "Гянджинского автомобильного завода" составили 98,935 млн манатов, другие операционные доходы - 863 тыс. манатов.

Затраты на выпуск продукции составили 86,952 млн манатов, коммерческие расходы - 1,311 млн манатов, административные расходы - 2,352 млн манатов, другие операционные расходы - 596 тыс. манатов, налог на прибыль - 1,849 млн манатов.

На 1 января этого года активы "Гянджинского автомобильного завода" составили 81,206 млн манатов, что на 2,4% больше в годовом исчислении. За отчетный период обязательства компании снизились на 9,7%, до 51,117 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 32,6%, до 30,09 млн манатов.

Строительство завода началось в 1986 году. Производственная мощность была рассчитана на выпуск 30 000 автомобилей. Строительство завода по проекту должно было закончиться в 1989 году, но из-за экономических проблем конца 1980-х годов и последовавшего распада СССР достройка завода была отложена на неопределённое время. В начале 2000-х годов строительство завода возобновилось и в декабре 2004 года Гянджинский автомобильный завод начал функционировать.

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Версия на азербайджанском языке “Gəncə Avtomobil Zavodu”nun xalis mənfəəti 48 % artıb

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