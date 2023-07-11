Чистая прибыль госуправления по радиочастотам выросла на 81 %

Государственное управление по радиочастотам (ГУР) при министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2022 год с чистой прибылью 7,772 млн манатов.

Государственное управление по радиочастотам (ГУР) при министерстве цифрового развития и транспорта завершило 2022 год с чистой прибылью 7,772 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность администрации, это на 81% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году доходы ГУР от продажи услуг составили 17,709 млн манатов (на 14,4% больше, чем годом ранее), себестоимость услуг - 4,002 млн манатов (на 13,2% меньше), доходы от организации общественных мероприятий - 4,45 млн манатов (не было в предыдущем году), себестоимость этих мероприятий - 4,45 млн манатов (не было в предыдущем году), резервные отчисления на обесценение - 7 тыс. манатов (68,7 раза меньше), административные и иные операционные расходы - 4,278 млн манатов (на 6,8% меньше), доходы от курсовой разницы - 11 тыс. манатов (с убытком в предыдущем году), выплаты подоходного налога - 1,662 млн манатов (на 10,1% больше).

На 1 января этого года активы государственного управления радиочастот составили 11,02 миллиона манатов, что на 20,3% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации увеличились в 4,3 раза и достигли 5,15 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился в 2,2 раза до 5,87 млн манатов.

Напомним, что Государственное управление радиочастот было создано в 1998 году. Его уставный капитал составляет 16,02 миллиона манатов. Администрация - это государственная организация, которая осуществляет управление радиочастотами в стране в гражданских целях.