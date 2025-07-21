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Чистая прибыль Госнефтефонда Азербайджана в 2024 году сократилась на 3%

Чистая прибыль Госнефтефонда Азербайджана в 2024 году сократилась на 3% Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2024 год с чистой прибылью в размере 7 млрд 858,25 млн манатов, что на 3% меньше, чем в 2023 году.
Финансы
21 июля 2025 г. 10:39
Чистая прибыль Госнефтефонда Азербайджана в 2024 году сократилась на 3%

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2024 год с чистой прибылью в размере 7 млрд 858,25 млн манатов, что на 3% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда.

Доходы от инвестиций в облигации составили 680,169 млн манатов (снижение в 4,5 раза), по акциям - 3 млрд 213,013 млн манатов (-11%). При этом доходы от инвестиций в золото выросли в 2,5 раза - до 3 млрд 385,708 млн манатов. Доходы от вложений в частные акционерные фонды увеличились на 27,7% - до 377,839 млн манатов, от недвижимости - до 32,29 млн манатов (годом ранее был убыток).

На 1 января 2025 года активы фонда составили 102 млрд 629,039 млн манатов (+7,2%), обязательства сократились на 7,4% - до 423,65 млн манатов, а балансовый капитал достиг 102 млрд 205,389 млн манатов (+7,2%).

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года. Основная цель фонда - эффективное управление доходами от разработки нефтегазовых ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений.

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