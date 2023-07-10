Чистая прибыль Госагентства жилищного строительства выросла на 74%

ООО MİDA, принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), завершило 2022 год с прибылью в размере 2,211 млн манатов.

ООО MİDA, принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства (MİDA), завершило 2022 год с прибылью в размере 2,211 млн манатов.

Как сообщает Report, со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 74,1% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году доход коммерческого учреждения от договоров с покупателями составил 89,328 млн манатов (на 12,7% больше, чем в предыдущем году), себестоимость продаж - 70,252 млн манатов (на 8,4% больше), прочие операционные доходы - 744 тыс. манатов (на 18,8% больше), общие и административные расходы 14,455 млн манатов (на 42,4% больше), чистый убыток от обесценивания финансовых активов - 125 тыс. манатов (в предыдущем году был доход), финансовые доходы - 1,68 млн манатов (на 18,2% меньше), финансовые расходы – 3,983 млн манатов (на 37,3% меньше), выплаты по подоходному налогу - 726 тыс. манатов (на 15,4 % меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы MIDA составляли 448,025 млн манатов, что на 3% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства компании уменьшились на 19,4% до 214,054 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 19,3% до 233,971 млн манатов.

ООО MİDA создано 11 апреля 2016 года, 17 мая того же года прошло госрегистрацию. Его уставный капитал составляет 10 млн манатов.