Чистая прибыль Фонда возрождения Карабаха снизилась на 30%

Фонд возрождения Карабаха завершил 2023 год с чистой прибылью 240,553 млн манатов, что на 29,8% меньше, чем в 2022 году.

Фонд возрождения Карабаха завершил 2023 год с чистой прибылью 240,553 млн манатов, что на 29,8% меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда.

В прошлом году доходы Фонда возрождения Карабаха от пожертвований составили 206,486 млн манатов (на 34,3% меньше, чем годом ранее), финансовые доходы - 47,196 млн манатов (на 37% больше), общие, административные и прочие операционные расходы - 3,628 млн манатов (на 32,6% больше), убытки от обесценения - 397 тыс. манатов (доход за предыдущий год), финансовые доходы - 293 тыс. манатов расходы), а выплаты подоходного налога составили 9,397 млн манатов (на 38,3% больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы Фонда возрождения Карабаха составили 1 млрд 477,065 млн манатов, что на 19,3% больше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства фонда сократились на 27%, до 4,353 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 19,5%, до 1 млрд 472,713 млн манатов.