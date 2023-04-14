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Чистая прибыль Фонда развития предпринимательства уменьшилась на 12%

Чистая прибыль Фонда развития предпринимательства уменьшилась на 12% Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики завершил 2022 год с чистой прибылью в размере 15,509 млн манатов.
Финансы
14 апреля 2023 г. 15:27
Чистая прибыль Фонда развития предпринимательства уменьшилась на 12%

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики завершил 2022 год с чистой прибылью в размере 15,509 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда, это на 12,3% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году основные операционные (процентные) доходы фонда составили 13,31 млн манатов (+14,2%), прочие (непроцентные) операционные доходы - 1,065 млн манатов (-2,3 раза), операционные расходы – 6,676 млн манатов (+9,7%), а выплаты по налогу на прибыль – 1,135 млн манатов (+41%).

По состоянию на 1 января текущего года активы фонда составили 951,891 млн манатов, что на 13% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства фонда уменьшились в 849,3 раза - до 20 тыс. манатов, в том числе обязательства по государственной субсидии уменьшились на 100%, а балансовый капитал увеличился на 15,4% - до 951,871 млн манатов.

Фонд был создан по указу главы государства от 31 июля 2018 года на базе Национального фонда поддержки предпринимательства при Министерстве экономики. Его уставный капитал составляет 1 млрд 7,307 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun xalis mənfəəti 12 % azalıb

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