    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 8 месяцев выросла на 0,3%

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 11:14
    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 8 месяцев выросла на 0,3%

    Суммарная чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-августе 2025 года составила 774,3 млн манатов, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За 8 месяцев операционные доходы банков составили 4 млрд 454 млн манатов (на 19% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 3 млрд 221,5 млн манатов (+25,95%).

    Банки в январе-августе произвели отчисления в специальные резервы на сумму 271 млн манатов (+13,25%), а выплаты по налогу на прибыль - 187,9 млн манатов (+7,3%).

