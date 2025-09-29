Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 8 месяцев выросла на 0,3%

Суммарная чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-августе 2025 года составила 774,3 млн манатов, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 8 месяцев операционные доходы банков составили 4 млрд 454 млн манатов (на 19% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 3 млрд 221,5 млн манатов (+25,95%).

Банки в январе-августе произвели отчисления в специальные резервы на сумму 271 млн манатов (+13,25%), а выплаты по налогу на прибыль - 187,9 млн манатов (+7,3%).